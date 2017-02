Marvel's The Defenders, rivelata la data di rilascio della serie Netflix?

Durante la scorsa settimana, Netflix ha indetto una conferenza stampa per parlare dei prossimi contenuti originali che verranno rilasciati nel corso dei prossimi mesi (via Time Magazine).

· Project MC2 (February 14)

· Chef’s Table (February 17)

· Buddy Thunderstruck (March 10)

· Marvel’s Iron Fist (March 17)

· Love (March 10)

· Julie’s Greenroom (March 17)

· Grace and Frankie (March 24)

· Bill Nye Saves The World (April 21)

· Girlboss (April 21)

· Casting JonBenet (April 28)

· Dear White People (April 28)

· Anne (May 12)

· House of Cards (May 30)

· Orange Is The New Black (June 9)

Come si può notare dalla lista, la piattaforma streaming sarà molto occupata e non avrà spazio fino a metà Giugno. Sappiamo che Marvel's The Defenders arriverà in estate, ed oggi abbiamo la certezza che non arriverà prima di Giugno, molto probabilmente verso la fine del mese. Anche Marvel's The Punisher verrà rilasciata quest'anno, nei mesi autunnali.

Marvel's The Defenders verrà rilasciata su Netflix questa estate.

Nel cast, oltre ai protagonisti Charlie Cox (Matt Murdock/Daredevil), Krysten Ritter (Jessica Jones), Mike Colter (Carl Lucas/Luke Cage), Finn Jones (Danny Rand/Iron Fist) e Sigourney Weaver (Alexandra), torneranno Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Rosario Dawson (Claire Temple), Élodie Yung (Elektra Natchios), Rachael Taylor (Trish Walker), Simone Missick (Misty Knight), Jessica Henwick (Colleen Wing), Carrie-Anne Moss (Jeri Hogarth), Eka Darville (Malcolm Ducasse) e Scott Glenn (Stick).