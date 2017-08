Marvel's The Defenders: Scott Glenn parla del suo futuro in Marvel/Netflix

Scott Glenn parla di cosa potrebbe succedere in futuro al personaggio che interpreta nell'universo televisivo dedicato ai supereroi, Stick.

Scott Glenn non è certo di cosa abbiano in serbo per lui gli sceneggiatori Marvel/Netflix, dopo gli eventi occorsi a Stick, il suo personaggio - mentore cieco di arti marziali sia per Daredevil che per Elektra - caduto per mano del nuovo (ora), capo della Mano, la Nachios, appunto. Considerata la storia dei personaggi Marvel, non è che restino morti poi per molto tempo, e questo genera "speranze" di ritorno un po' per tutti.

THR ha chiesto a Glenn riguardo il suo personaggio, Stick:

"Ricordo che Jeph ha detto: "Siamo nell'Universo Marvel. Se Elektra ti uccide, non significa necessariamente che rimarrai morto a lungo." E io ho risposto: "Okay". Ma per me, lo show è finito, a meno che non mi arrivi una telefonata e vedremo se continuerò oppure no. Dipenderà dall'accordo che mi proporranno e roba simile. E comunque, quando Jeph ha parlato del ritorno del mio personaggio, non parlava di flashback. Parlava proprio della possibilità di tornare dalla morte."

Vedremo come si svilupperà in futuro la storia dei Difensori. Per adesso sono in onda su Netflix con la prima stagione, composta da 8 episodi.