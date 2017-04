Marvel's The Defenders: la serie Netflix arriverà ad agosto!

E dopo mesi di speculazioni sulla data della premiere dell'attesa, ecco che oggi èa rivelare ai fan con un simpatico espediente l'arrivo del primo crossover televisivo tra

Con un video intitolato Midland Circle Security Elevator B, infatti, la piattaforma streaming ha messo insieme appunto dentro un ascensore gli eroi di Hell's Kitchen, tenendoli inquadrati tramite una telecamera a circuito chiuso con un un timer in alto a destra.



Ebbene, nel momento in cui questo timer segna l' 8:18:20:17, Jessica Jones (Krysten Ritter) colpisce la telecamera. È così che Netflix annuncia quindi che il 18 agosto 2017 The Defenders sbarcherà finalmente sul servizio, per la gioia di tutti i fan che restano comunque in attesa di un primo full trailer ufficiale.



In Marvel's The Defenders troveremo anche Mike Colter, Finn Jones, Charlie Cox, Sigourney Weaver, Elden Henson, Deborah Ann Woll, Carrie Ann-Moss, Scott Glenn, Jessica Henwick, Elodie Young, Rachel Taylor e Rosario Dawson.