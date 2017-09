Marvel's The Defenders - lo show non ha successo per colpa di Iron Fist?

Marvel's The Defenders è, ad oggi, lo show meno visto tra quellidedicati ai quattro supereroi Marvel che ne fanno parte e che hanno, sulla piattaforma di streaming digitale, tutti il loro standalone.

Gli eroi di "strada" Daredevil (Charlie Cox), Jessica Jones (Krysten Ritter), Luke Cage (Mike Colter) e Iron Fist (Finn Jones), uniti insieme formano il team dei Difensori che, probabilmente, doveva avere un successo se non pari, almeno paragonabile a quello dei Vendicatori nei piani Netflix/Marvel. Così non è stato. Dopo la premiere del 18 agosto, il debutto è stato il più basso in termini di rating, tra tutti gli show del gruppo.

In generale, la serie è stata ben accolta dai fan Marvel, le dinamiche di gruppo sono piaciute. Tuttavia, sono in molti a dire di aver visto un po' troppo di Iron Fist in questo team up. In fin dei conti è stato la figura centrale di tutto il plot...

Considerata la valanga di critiche che ha ricevuto questa incarnazione di Danny Rand sullo schermo, potrebbe essere quindi sua la colpa del basso rating di Marvel's The Defenders?

In realtà, secondo JumpShot, che si occupa di statistiche, non è così. Iron Fist, in termini di numeri, ha fatto molto meglio dei più "blasonati" Luke Cage e Jessica Jones. Secondo tanti, il risultato del grande numero di spettatori sta nel fatto che questi volevano rendersi conto di quanto fosse pessimo lo show, ma dirlo con assoluta certezza è pressoché impossibile.

L'unica cosa che possiamo fare è sperare in una seconda stagione migliore per The Immortal Iron Fist, così che anche l'altro show, The Defenders, abbia maggiore seguito.

E secondo voi? E' per colpa di Danny Rand oppure no il "fallimento" di audience di Marvel's The Defenders? Ditecelo nei commenti!