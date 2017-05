Marvel's The Defenders: tante nuove foto dalla serie

promette azione, umorismo ed una gran bella chimica tra i quattro eroi principali protagonisti. Il serial dei Marvel Studios, realizzato per Netflix, riunirà insieme, Jessica Jones,e Iron Fist.

Il primo trailer ufficiale, che ha debuttato mercoledì pomeriggio, è stato visualizzato più di 4 milioni di volte in sole 24 ore: una cifra incredibile per il trailer di uno show televisivo! Ma se il trailer non vi è bastato, Marvel ha diffuso ulteriori foto ufficiali dallo show che, ricordiamo, debutterà questo agosto sulla piattaforma digitale.

In queste foto, oltre ai quattro protagonisti (interpretati da Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter e Finn Jones) vediamo anche altri personaggi quali Misty Knight (Simone Missick), Stick (Scott Glenn) e la misteriosa villain a cui darà vita Sigourney Weaver.