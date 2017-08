Marvel's The Defenders - Trailer esteso a poche ore dal rilascio della serie!

Questo è davvero il trailer finale, a pochissime ore dal rilascio degli otto episodi di Marvel's The Defenders , la nuova serieche esce sulla piattaforma di streaming digitale e riunisce gli eroi noti col nome di Difensori.

Il video mostra una specie di battibecco tra Iron Fist e Daredevil, e addirittura Danny Rand gli sferra un pugno in faccia. La narrazione è praticamente tutta ad opera della villain, che pare davvero terribile, interpretata da Sigourney Weaver, Alexandra.

Marvel's The Defenders è il team-up (secondo tutti, tranne che loro), tra gli eroi Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage e Iron Fist, ognuno con una sua serie in "solitaria su Netflix.

Chi di voi guarderà tutti gli episodi in una volta sola? Se avete piani specifici per gustarvi The Defenders, ditecelo nei commenti!