Marvel's The Defenders: verrà esaminata la relazione tra Daredevil e Karen

Durante la seconda stagione della serie, c'è stata una relazione "lo voglio o non lo vogliono" trache ha tenuto i fan in sospeso.

Con la fine della seconda stagione, dopo che il Devil di Hell's Kitchen aveva rivelato la sua identità alla sua ex paralegale, i fan si stanno ancora chiedendo come la loro storia andrà avanti. E finalmente pare che riceveranno una risposta con la nuova serie Marvel's The Defenders che arriverà sulla piattaforma di streaming di Netflix. Durante un'intervista a Screenrant, l'attrice Deborah Ann Woll ha dichiarato che il loro "complicato" status influenzerà la serie. "Penso che sicuramente verrà esplorato, per capire se posso fidarmi di lui o se lui possa fidarsi di me", ha detto Woll. "Siamo un po' in un limbo."

Chi ha potuto vedere i primi quattro episodi dei Defenders in anteprima, può confermare che la loro relazione sarà affrontata sin dall'inizio della serie, anche se non tanto quanto i fan potrebbero aspettarsi. Murdock avrà i suoi problemi da affrontare dopo la morte di Elektra nell'ultima stagione di Daredevil e Page apparirà anche nella prima stagione di The Punisher con i suoi problemi da risolvere. Quindi per saperne di più sulla loro relazione, ci toccherà aspettare la messa in onda della terza stagione di Daredevil!

Marvel's The Defenders arriverà su Netflix il 18 Agosto.