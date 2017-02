Marvel's The Inhumans: Owen Harn e Eliana Jones sono nel cast?

Ieri, il regista, che dirigerà i primi due episodi di, ha messo su Twitter una sua foto, mentre provava le nuove telecamere con tecnologia

La foto è stata ritwittata da Elysia Rotaru, e subito i fan hanno pensato che l'attrice lo avesse fatto perché coinvolta nel progetto, magari come interprete di Medusa.

Mentre attendiamo ancora una conferma ufficiale, è successa la stessa cosa: Owen Harn (The Walking Dead, Into the Badlands) ha scritto un tweet, dimostrando la sua eccitazione per la nuova serie Marvel. Anche lui sembra coinvolto nel progetto, e visto il suo aspetto potrebbe benissimo interpretare Gorgon.

Nel frattempo, l'attrice Eliana Jones (Hemlock Grove, Nikita) ha iniziato a seguire gli account twitter di Marvel, Marvel Television e Marvel's The Inhumans. Che possa essere la nostra Crystal?

A questo punto, ci ritroviamo davanti a tre attori che potrebbero interpretare Medusa, Gorgon e Crystal. Rimarrebbero Freccia Nera, Karnak, Triton e Maximus.

Prodotto in collaborazione tra ABC e IMAX, Marvel's The Inhumans sarà una miniserie composta da 8 episodi, di cui Scott Buck (Marvel's Iron Fist) sarà lo showrunner.

I primi due episodi, diretti da Roel Reiné (Il Re Scorpione 3, Pistol Whipped) e girati completamente con telecamere IMAX anche per le sequenze ambientate sulla Luna, saranno proiettati in 1.000 cinema IMAX di 74 paesi dal 2 Settembre per due settimane, per poi continuare su ABC dal 26 Settembre.

Secondo The Hollywood Reporter, il serial non sarà né un adattamento televisivo del progetto cinematografico né uno spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D., e potrebbe avere un grosso impatto sul futuro dell'Universo Cinematografico Marvel. Inoltre, ABC starebbe considerando la possibilità di espandere il numero degli episodi nel corso della stagione.