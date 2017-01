Marvel's The Inhumans verrà girata alle Hawaii a Giugno!

Qualche mese fa, Marvel Television e ABC Television Network hanno annunciato una serie TV, composta da 8 episodi, dedicata alla Famiglia Reale degli Inumani.

Gli Inumani, già introdotti nel corso della terza stagione di Agents of S.H.I.E.L.D., dovevano essere protagonisti di un film dei Marvel Studios,adesso apparentemente annullato.

Ebbene, stando a quanto riportato da Reel News Hawaii, le riprese della serie inizieranno a Marzo a Los Angeles e a Chicago, ma si sposteranno alle Hawaii a Giugno.

Prodotto in collaborazione tra ABC e IMAX, Marvel's The Inhumans sarà una miniserie composta da 8 episodi, di cui Scott Buck (Marvel's Iron Fist) sarà lo showrunner.

I primi due episodi, diretti da Roel Reiné (Il Re Scorpione 3, Pistol Whipped) e girati completamente con telecamere IMAX anche per le sequenze ambientate sulla Luna, saranno proiettati in 1.000 cinema IMAX di 74 paesi dal 2 Settembre per due settimane, per poi continuare su ABC dal 26 Settembre.

Secondo The Hollywood Reporter, il serial non sarà né un adattamento televisivo del progetto cinematografico né uno spin-off di Agents of S.H.I.E.L.D., e potrebbe avere un grosso impatto sul futuro dell'Universo Cinematografico Marvel. Inoltre, ABC starebbe considerando la possibilità di espandere il numero degli episodi nel corso della stagione.