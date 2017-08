Marvel's The Punisher: Ben Barnes parla del serial e del suo Mosaico

Quando questo novembre arriverà su Netflix il serial su, vedremo introdotto anche la nemesi per eccellenza del vigilante dei fumetti della Marvel: Billy Russo alias Jigsaw, Mosaico in italiano.

Ad interpretarlo c'è l'attore Ben Barnes che ha parlato dello show e del suo approccio differente al genere dei supereroi Marvel: "Mi è piaciuto l'approccio con i piedi per terra e duro al materiale di partenza. La nostra serie è incentrata su uomini che stanno soffrendo per dei traumi o per delle tragedie; è un tema reale in un mondo di supereroi. Nel nostro show nessun personaggio ha i poteri, il che lo rende unico in quest'Universo Marvel".

Riguardo il suo Mosaico, afferma: "E' una sfida enorme trovare un personaggio che possa competere con il Punitore. Quando un personaggio è convincente, violento e carismatico come lui, è una sfida trovare un personaggio che abbia delle qualità che lo completino o che almeno siano equilibrate"