Netflix e Marvel Studios hanno diffuso in rete un secondo trailer ufficiale per, la nuova serie della Casa delle Idee incentrata sul vigilante dei fumetti della Marvel con il teschio sulla maglietta. Potete visionare il trailer, anche nella versione doppiata in italiano, dopo il salto.

Dopo i rumor sul posticipo della serie sul Punitore, abbiamo finalmente una data di uscita. La serie debutterà su Netflix a partire dal prossimo 17 novembre.

Dopo la partecipazione del personaggio nella seconda stagione di Daredevil, la Marvel ha dato via libera ad uno spin-off totalmente incentrato su Frank Castle, interpretato da Jon Bernthal, un uomo tormentato che, dopo la morte della sua famiglia, dà la caccia ai criminali che punisce con la morte.