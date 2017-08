Marvel's The Punisher: ecco il Punitore in una foto ufficiale

Con l'uscita di, i Marvel Studios e Netflix stanno iniziando a promuovere la prossima serie incentrata su un personaggio della Marvel:. Come saprete,tornerà a rivestire i panni di Frank Castle nel serial.

Ed ora Netflix ha diffuso un nuovo scatto di Jon Bernthal nei panni di Frank Castle a.k.a. The Punisher con l'armatura con il teschio: la trovate qui sotto.

La Marvel ha inoltre diramato in maniera ufficiale il teaser trailer - che vi abbiamo prontamente mostrato venerdì - che 'gioca' con i fan non svelando la data di uscita della serie, rumoreggiata per questo novembre.

Bernthal ha spiegato che il pubblico difficilmente entrerà in empatia con Castle nella serie che, ricordiamo, è stata sviluppata da Steve Lightfoot.