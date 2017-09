Marvel's The Punisher: ecco una carrellata di nuove foto promozionali!

Marvel's The Punisher sembra pronto all'azione nelle nuove promo pics che sono uscite in vista dell'arrivo della serie, questo autunno su. E voi? Siete pronti a dare una sbirciata?

Frank Castle pare proprio non vedere l'ora di andare a picchiare qualcuno! Jon Bernthal arriverà tra poco sul servizio di streaming digitale Netflix al motto di "Voi li colpite, loro si rialzano, io li colpisco, e restano dove sono."

Specifiche su quando Marvel's The Punisher debutterà ufficialmente non ce ne sono ancora, ma essendoci tutte queste immagini promozionali, vine da pensare che l'annuncio sarà dato a breve, perlomeno lo speriamo! Nelle foto possiamo dare un'occhiata anche al costume di The Punisher e vediamo anche Frank Castle intimidire un possibile malvagio personaggio; ci sono poi anche degli scatti promo di Karen Page e Micro.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!