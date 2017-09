Marvel's The Punisher: Frank Castle al centro del nuovo motion poster ufficiale

Riuscite a scoprire la data di uscita? Netflix e Marvel Studios hanno diramato in rete un bel motion poster direttamente da, nuova serie tv dedicata all'antieroe dei fumetti della Marvel, interpretato nuovamente da, dopo il suo debutto all'interno della seconda stagione di. Lo trovate dopo il salto.

Steve Lightfoot (Hannibal) è lo showrunner della serie, che ha prodotto insieme a Jeph Loeb e Jim Chory dei Marvel Studios.

Il cast di The Punisher include, oltre a Bernthal, anche Ebon Moss-Bachrach, Deborah Ann-Woll, Ben Barnes, Michael Nathanson, Amber Rose Revah, Jaime Ray Newman, Daniel Webber, Jason R Moore e Paul Schulze.

In The Punisher, Frank Castle ha l'obiettivo di uccidere tutti i responsabili per la morte della sua famiglia e tutti coloro che fanno del male agli altri.