UPDATE:Marvel's The Punisher: Frank Castle punisce i criminali nel nuovo trailer

disponibile anche la versione in italiano.Frank Castle è tornato ed è qui per punire con la morte tutti i criminali del mondo. Dopo tanti sneak peek e vari dettagli, Netflix e Marvel Studios hanno diffuso in rete il primo sanguinolento e spettacolare trailer ufficiale di, che trovate dopo il salto.

Jon Bernthal riprende i panni di Frank Castle a.k.a. The Punisher in questo nuovo serial, dopo averlo interpretato nella seconda stagione di Daredevil.

Questa la sinossi fornita dalla Marvel: ""Dopo essersi vendicato dei responsabili della morte di sua moglie e dei suoi due figli, Frank Castle (Jon Bernthal) scopre una cospirazione che va ancora più in profondità rispetto al mondo criminale di New York’. Ora conosciuto in città come The Punisher, deve scoprire la verità riguardo le ingiustizie".".