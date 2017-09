Marvel's The Punisher: Jon Bernthal spiega in cosa differisce dai Defenders

debutterà sunel corso del 2018 e vedrà il ritorno del bravissimonei panni di F, dopo l'ottimo debutto in Marvel's Daredevil Stagione 2. L'attore protagonista ha recentemente parlato del legame tra lo show dedicato al Punitore e The Defenders, disponibile dal 18 agosto sulla piattaforma.

"Ci stiamo svincolando da ogni elemento soprannaturale", ha svelato Jon Bernthal ai microfoni di EW: in effetti Frank Castle è un vigilante estremamente violento, coinvolto quasi sempre in storie che riguardano gang criminali, traffici illeciti, terroristi e via dicendo. L'anti eroe della Marvel è privo di super poteri, ma nelle sue trame non ne ha mai avuto bisogno.

"Questo show è diverso. Sembra diverso. Frank è un personaggio radicato in molte emozioni umane basilari... è il personaggio di un fumetto, ma non vola, non ha la vista a raggi X. È un soldato incredibilmente abile e letale che è davvero tanto, tanto arrabbiato e tanto, tanto ferito".

Voi cosa vi aspettate da Marvel's The Punisher?