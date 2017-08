Marvel's The Punisher: "Karen Page" rivela con chi "simpatizza" di più!

: Una delle dinamiche più interessanti che si sono sviluppate tra i personaggi del Marvel Cinematic Universe sezione tv, è quella tra

Quando Frank ha debuttato in Daredevil, durante la seconda stagione, i due hanno immediatamente instaurato un legame, perlopiù fondato sulle comuni esperienze traumatiche che hanno vissuto.

Come ha spiegato la Woll a Screen Rant, la dinamica che i due hanno iniziato a mostrare, non potrà che svilupparsi in futuro, in The Punisher, creando un legame ben più profondo di quello che Kare ha sviluppato con il suo collega e occasionale fidanzato, Matt Murdock/Daredevil (Charlie Cox).

"Se non altro, per Karen è più facile simpatizzare con Frank, rispetto a Matt, perché i due sono più simili, per varie ragioni. Insomma, alla fine lei ha ucciso l'uomo che l'ha rapita e che ha minacciato tutti quelli a cui teneva, non pensandoci due volte, e poi ha coperto tutto senza mai farne parola con nessuno."

Chiaramente i dettagli specifici l'attrice non ha potuto darli, specialmente quelli che riguardano una possibile relazione tra i due, ma comunque ha proseguito dicendo che:

"Adoro lavorare con on [Bernthal]. Quello che succede tra loro però, è una prerogativa dello show di Netflix, nei fumetti non c'è questo rapporto profondo tra i due."

In The Defenders vedremo come si svilupperà il rapporto tra Karen e Matt, dopo che lui le ha rivelato la sua identità segreta, ma la Woll chiarisce che, anche se i due potranno - forse - stare insieme per davvero in futuro, forse non raggiungeranno mai il livello di complicità che si è invece instaurato tra lei e Frank:

"Tra Karen e Matt adesso la questione è "come faranno questi due ad aprirsi ed essere completamente sinceri l'uno con l'altra? Mentre invece con Frank lei è già stata più che onesta."

Come l'attrice ha spiegato, l'approccio di Matt al suo essere un vigilante - e il senso di colpa che ne deriva - potrebbe essere ciò che alla fine invece, ha "unito" maggiormente Karen a Frank.

"Karen è decisamente più vicina al senso che ha Frank della figura del vigilante, mentre invece Matt ha una sorta di approccio religioso che lo porta in molte direzioni diverse. Penso che Karen quindi non possa essere del tutto sincera con Matt, nello stesso modo in cui lo è con Frank."

Il prossimo appuntamento con Daredevil è il 18 agosto su Netflix, con Marvel's The Defenders!