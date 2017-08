Marvel's The Punisher: nello show potrebbe apparire un altro eroe Marvel

: Il nuovo e atteso showdedicato a The Punisher , potrebbe includere la presenza di un altro eroe della Casa delle Idee. Ma chi sarà?

Veramente... non si sa! Jon Bernthal potrebbe ricevere l'aiuto di qualcuno, ma esattamente di chi, non è dato ancora sapere. Se Frank Castle è entrato nell'universo creato da Marvel/Netflix per la tv facendo capolino in Daredevil (e diventando immediatamente un fan favorite), nella sua avventura, forse, un po' di compagnia e aiuto potrebbe trovarli.

The Punisher, come serie, si colloca in un angolo appartato, oscuro e solitario dell'MCU; tuttavia, un altro eroe Marvel potrebbe affacciarsi e dargli una mano. L'ha accennato all' Asia Pop Comic-Con, C.B. Cebulski, – Senior Vice Presidente del Dipartimento Creativo e Sviluppo Contenuti alla Marvel: “un altro personaggio Marvel potrebbe farsi vivo in The Punisher."

Del resto, quando abbiamo visto per l'ultima volta Castle, lui si è rivolto a Devil dicendogli: "Ci si vede in giro, Red." Potrebbe essere Murdock? O un altro dei Difensori? Volendo fare speculazioni potremmo pensare all'inserimento di altri personaggi ancora non visti: Marc Spector aka Moon Knight, per citarne uno... con un background simile a quello di Frank.

Chiunque sia, sarà una sorpresa. Voi chi vorreste vedere? Ditecelo nei commenti!

Per adesso aspettiamo di conoscere la data di rilascio della serie, notizia che speriamo di darvi a breve.