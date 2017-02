Marvel's The Punisher, Jon Bernthal nelle nuove foto dal set di New York City

Dopo il suo debutto nella seconda stagione di, Frank Castle tornerà in una serie spin-off,, che verrà rilasciata in autunno su Netflix.

Oggi arrivano online tantissime nuove foto dal set in New York City, con protagonista Jon Bernthal nei panni di Frank Castle/Punisher alle prese con un'auto della polizia.

Marvel's The Punisher seguirà le vicende di Frank Castle, in fuga dopo gli eventi della seconda stagione di Marvel's Daredevil.

Nel cast torneranno Jon Bernthal (Frank Castle/Punisher) e Deborah Ann Woll (Karen Page) insieme alle new entry Ben Barnes, Amber Rose Revah, Ebon Moss-Bachrach, Jaime Ray Newman, Paul Schulze, Daniel Webber, Jason R. Moore e Michael Nathanson.

La serie verrà rilasciata nell'autunno del 2017.

FONTE: imgur