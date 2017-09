Sebbene Netflix non abbia ancora comunicato una data di rilascio ufficiale, i Marvel Studios continuano a promuovere la prossima serie in live-action su, diramando un nuovo promo, poster e alcune foto che trovate nella galleria di immagini alla fine di questa notizia.

Rilasciata anche una nuova breve sinossi che potete leggere qui di seguito.

"Dopo essersi vendicato dei responsabili della morte di sua moglie e dei suoi due figli, Frank Castle (Jon Bernthal) scopre una cospirazione che va ancora più in profondità rispetto al mondo criminale di New York’. Ora conosciuto in città come The Punisher, deve scoprire la verità riguardo le ingiustizie".

Il serial dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno su Netflix.