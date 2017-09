Marvel's The Punisher: nuovi dettagli su Microchip e la prima stagione

In attesa di scoprire una data di uscita o di vedere un secondo full trailer, arrivano in rete nuovi interessanti dettagli dalla prima stagione di, incentrato sul violento vigilante dei fumetti della Marvel interpretato da

Intervistato a riguardo, Bernthal ha parlato del rapporto che il suo Frank Castle avrà con il personaggio di Microchip, interpretato da Ebon Moss-Bachrach: "Il bel dramma è quando prendi questi personaggi e li forzi a lavorare insieme e ad interagire, ed è quello che lo showrunner ha fatto con Frank e Micro. Ha forzato questi personaggi estremamente differenti a lavorare insieme".

Secondo i primi dettagli, Micro nella serie sarà un ex analista NSA che ha finto la sua morte per proteggere la famiglia. Si nasconde a Roosevelt Island e contatta Frank perché crede che le stesse persone che lo hanno portato a fingere la sua morte siano le stesse che stanno prendendo di mira il Punitore. Inizialmente i due non andranno minimamente d'accordo ma finiranno per empatizzare l'uno con l'altro.

Riguardo questa prima stagione, Bernthal promette che sarà "molto dark rispetto alle altre produzioni Marvel".