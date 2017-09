Marvel's The Punisher: nuovo promo dalla serie di Netflix

Marvel e Netflix continuano la loro campagna pubblicitaria su The Punisher , di cui è stato diffuso anche un trailer la settimana scorsa. Ed oggi pubblicano un nuovo promo, che noi vi mostriamo dopo il salto.

Secondo delle voci di corridoio la serie di Netflix dovrebbe debuttare il 13 ottobre; rumor che, stando ad altre voci sarebbero, invece, totalmente false. Scopriremo la verità, quasi sicuramente, presto.

Jon Bernthal riprenderà i panni di Frank Castle alias il vigilante dal teschio sul petto noto come The Punisher. Dopo aver debuttato nella seconda stagione di Daredevil, Castle torna per punire con la morte i responsabili dell'omicidio della sua famiglia e tutti coloro che fanno del male agli altri. Nel serial debutterà anche il personaggio di Billy Russo, futuro arcinemico del Punitore con il nome di Mosaico, interpretato da Ben Barnes.