Marvel's The Punisher: un nuovo promo, ecco i titoli degli episodi

In attesa di scoprire la data esatta dalla release di, Marvel e Netflix hanno diramato in rete un nuovo promo - che trovate dopo il salto - in cui ci vengono mostrati vari membri del cast del serial.

Inoltre diffusa in rete la lista con i titoli dei 13 episodi che andranno a comporre questa prima stagione:

S01E01 - 3 A.M.

S01E02 - Two Dead Men

S01E03 - Kandahar

S01E04 - Resupply

S01E05 - Gunner

S01E06 - The Judas Goat

S01E07 - Crosshairs

S01E08 - Cold Steel

S01E09 - Front Toward Enemy

S01E10 - Virtue of the Vicious

S01E11 - Danger Close

S01E12 - Home

S01E13 - Memento Mori

Ricordiamo che Jon Bernthal riprenderà i panni di Frank Castle nella serie mentre Ben Barnes darà il volto a Billy Russo, l'arcinemico del Punitore nei fumetti.