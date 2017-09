Marvel's The Punisher: un nuovo promo mostra la caccia a Frank Castle

Un nuovo video promozionale della serieè stato rilasciato attraverso l'account Instagram ufficiale dello show, il quale qualche giorno fa ha anche rilasciato i titoli di tutti idella prima stagione della serie.

Il video mostra varie riprese in cui si vedono i poliziotti perlustrare un edificio apparentemente abbandonato. Può sembrare sensato che le forze di polizia siano alla ricerca del punitore Frank Castle, soprattutto vista la quantità di "giustizia" che ama offrire a coloro che commettono delitti.

Vi ricordiamo che la serie Marvel's The Punisher sarà trasmessa sulla piattaforma di streaming di Netflix, ma non è stata ancora pubblicata la data esatta della release. Il cast comprende: Jon Bernthal nel ruolo di Frank Castle, Ben Barnes nei panni di Billy Russo, Ebon Moss-Bachrach sarà Micro, Amber Rose Revah interpreterà Dinah Madani, Deborah Ann Woll sarà Karen Page, Daniel Webber nel ruolo di Lewis Walcott, Shohreh Aghdashloo sarà Farah Madani e Paul Schulze nei panni di Rawlins. Inoltre, ci sarà anche Mary Elizabeth Mastrantonio in un ruolo ancora segreto.