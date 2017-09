Marvel's The Punisher: nuovo sneak peek e informazioni dalla serie tv

Netflix e Marvel Studios continuano a promuovere l'arrivo della nuova serie incentrata sul personaggio dimostrandoci un nuovo sneak peek - che trovate in calce alla notizia - in cui vediamo la furia del Punitore.

Intanto Jeph Loeb, presidente della divisione televisiva della Marvel, ha confermato che il Battle Van, il furgone utilizzato da Frank Castle e Microchip nel fumetto, sarà anche nel serial. "Vanno in giro con il Battle Van nel fumetto, quindi per noi era importante realizzarne una nostra versione. Non è la Batmobile, ma sicuramente è qualcosa dal fumetto che volevamo portare sul piccolo schermo".

Infine c'è da segnalare che l'account Twitter di Netflix Hong Kong potrebbe aver confermato l'arrivo della serie per questo ottobre. Vi terremo aggiornati.