Marvel's The Punisher: il panel al NYCC cancellato dopo gli eventi di Las Vegas

I fan di Frank Castle non vedevano l'ora di vedere, questo sabato 7 ottobre, il panel dial New York Comic-Con. Infatti, i Marvel Studios e Netflix avevano preparato un panel totalmente dedicato alla serie in arrivo entro la fine dell'anno.

Ma dopo i tragici eventi di Las Vegas quando un uomo ha fatto fuoco sulla folla uccidendo almeno 58 persone e ferendone altre 500. Per questo, Marvel e Netflix hanno preso la decisione di cancellare il panel di The Punisher dal Comic-Con.

"Siamo esterrefatti e dispiaciuti da quest'atto insensato avvenuto questa settimana a Las Vegas" hanno comunicato Marvel e Netflix "Dopo un'attenta considerazione, Netflix e Marvel hanno deciso che non sarebbe appropriato per Marvel's The Punisher di partecipare al New York Comic-Con. I nostri pensieri continuano ad andare alle vittime e alle persone che sono state colpite da questa tragedia".