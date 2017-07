Marvel's The Punisher: primo breve teaser per il serial

In attesa di un possibile full trailer in occasione del San Diego Comic-Con, Netflix e Marvel Studios hanno diffuso in rete un primo brevissimo teaser diche ci mostra niente di più che il logo ed il teschio stampato sul petto del protagonista.

Come sempre, trovate il teaser qui sotto.

Jon Bernthal sarà il protagonista, Frank Castle/Punisher, e sarà affiancato per l'occasione da un cast di tutto rispetto: Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Michael Nathanson, Jaime Ray Newman, Jason R. Moore, Daniel Webber, Mary Elizabeth Mastrantonio, Paul Schulze e Deborah Ann Woll.

Steve Lightfoot ha sviluppato il serial. Bernthal aveva debuttato nel ruolo nella seconda stagione di Daredevil.

The Punisher arriva su Netflix a fine anno.