Marvel's The Punisher: il pubblico difficilmente farà il tifo per Frank Castle

Anche se è amato dai fan dei fumetti ed è uno di quei personaggi diventati "cult" con gli anni, le azioni di Frank Castle a.k.a. The Punisher sono tutt'altro che "giustificabili" e, difficilmente, le persone si trovano d'accordo con il suo modus operandi spietato e sanguinolento.

Ed è proprio questo che vogliono i realizzatori di Marvel's The Punisher, in arrivo a novembre su Netflix, e, soprattutto, l'interprete del vigilante della Marvel, Jon Bernthal. "Mettere il Punitore come personaggio principale di una serie è una cosa piuttosto interessante" ha spiegato "Una delle cose per cui ho lottato sul set è il preservare l'essenza di Frank come personaggio, e questo ti porta a fare una mossa piuttosto coraggiosa come il voltare le spalle al pubblico, e non fargli fare quelle cose che portano gli spettatori a fare il tifo per lui, ma restare fedeli all'essenza del personaggio".

"Per me era importante non renderlo eroico, o comunque non troppo eroico" continua l'attore "Ma detto questo, penso ci sia un Frank Castle in ognuno di noi. Sono un padre e sono un marito, ed empatizzo facilmente con un personaggio come lui".