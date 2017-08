Marvel's The Punisher: Shohreh Aghdashloo è nel cast

Un nuovo ingresso nel cast della prossima attesissima serie in live-action dei Marvel Studios:. EW ha confermato che l'attriceè salita a bordo del progetto.

L'attrice, vista in The Expanse e in X-Men - Conflitto finale, interpreterà la madre di Dinah Madani (Amber Rose Revah), descritta come una donna iraniana che ha vissuto per tutta la vita in America ed è diventata una psichiatra di successo.

Il serial, come mostrato nel trailer, non ha ancora una data di uscita ufficiale ma dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno su Netflix. Jon Bernthal riprenderà i panni dell'antieroe dei fumetti della Marvel, che ha debuttato nell'Universo Cinematografico Marvel Studios nella seconda stagione di Daredevil, mentre Ben Barnes darà il volto al villain, Billy Russo/Mosaico.