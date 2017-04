Marvel's The Punisher: Tyler Bates è il compositore dello score

Le riprese di, la serie Netflix di casa Marvel, sono finite ed ora entrerà in post-produzione, per poi debuttare entro la fine dell'anno sulla piattaforma digitale. Nel frattempo abbiamo una notizia "dietro le quinte".

Film Music Reporter conferma che la Marvel ha ingaggiato Tyler Bates per realizzare lo score della serie tv. Bates ha lavorato già con i Marvel Studios per la colonna sonora di Guardiani della Galassia e del prossimo Guardiani della Galassia vol.2, in arrivo il 25 aprile in Italia.

Punisher è uno spin-off della seconda stagione di Daredevil, che vedrà Jon Bernthal riprendere i panni di Frank Castle. Nel cast anche Ben Barnes, Ebon Moss-Bachrach, Amber Rose Revah, Deborah Ann Woll, Daniel Webber, Jason R. Moore, Paul Schulze e Jaime Ray Newman.

La serie è stata sviluppata da Steve Lightfoot (Hannibal), che l'ha prodotta insieme a Jim Chory & Jeph Loeb.