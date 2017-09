Marvel's The Punisher: un'immagine conferma la presenza di flashback

sarà la prossima serie targata Marvel ad approdare sue vedrà nuovamentenei panni di Frank Castle, dopo l'ottima interpretazione in Daredevil 2. In Rete spunta un nuovo scatto che conferma la presenza dei flashback all'interno dello show.

La foto in questione ritrae Jon Bernthal in abiti militari: sappiamo, infatti, che prima di diventare il Punisher Frank Castle era un soldato della Marina degli Stati Uniti. L'immagine in basso, dunque, dovrebbe mostrare una scena ambientata nel passato prima che il protagonista diventasse il violentissimo vigilante.

Marvel's The Punisher non ha ancora una data di uscita ufficiale su Netflix, ma dovrebbe uscire nel corso del 2018 e sarà seguito dalla terza stagione di Daredevil.