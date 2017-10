Marvel's The Punisher: è uscito il nuovo motion poster con Frank Castle

Marvel's The Punisher uscirà a breve sulla piattaforma di streaming digitale. Adesso possiamo vedere un nuovo motion poster in cuideve fare i conti con la realtà.

Frank è perseguitato dal suo passato nel nuovo One-Sheet & Motion Poster che ha rilasciato Netflix per pubblicizzare l'uscita imminente della serie basata sul personaggio Marvel Comics. Anche se abbiamo visto Castle in Marvel's Daredevil, l'attore che lo interpreta, Jon Bernthal, ha tenuto più volte a specificare che non si è ancora completamente evoluto nell'antieroe conosciuto come The Punisher.

I fan sono in attesa di una serie su The Punisher da quando l'hanno visto per la prima volta nello show dedicato al Diavolo di Hell's Kitchen. Questa prima stagione vedrà Frank Castle svelare la cospirazione che ha portato al massacro della sua famiglia insieme all'hacker Dave Lieberman – AKA Micro – per fare giustizia e punire i responsabili. Ben Barnes interpreterà Billy Russo che, nei fumetti, è un gangster di bell'aspetto che Castle sfregia in modo irreparabile; questo lo porterà ad abbracciare l'identità del villain Jigsaw. Nella serie tv invece, Russo sarà il migliore amico di Frank a capo di un corpo militare privato.

The Punisher

Questo hanno fatto a Frank Castle. Adesso #ThePunisher si prenderà la sua vendetta.

La premiere di The Punisher dovrebbe arrivare a breve su Netflix; forse sapremo qualcosa in più nel week end, quando la Marvel presenterà i prodotti in uscita al New York Comic Con.