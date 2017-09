Marvel's The Punisher: vedremo anche il lato umano di Frank Castle

non sarà semplicemente una serie votata all'azione e alla violenza, ma esplorerà anche il lato più introspettivo del protagonista interpretato da. Lo ha svelato lo showrunner della serie

Lo showrunner di Marvel's The Punisher ha infatti spiegato, nel corso di un'intervista, come è cambiato Frank Castle rispetto alle sue prime apparizioni in Marvel's Daredevil, seconda stagione.

"L'avete visto in Daredevil, in cui è abbastanza brutale e oscuro. Ma in quella serie lui ha sempre una missione. Avete visto soltanto il 25% di ciò che lui è davvero, ed era il tipo che uccide sempre. Era un antagonista, non il protagonista. L'abbiamo trasposto in un modo che ha soddisfatto i fan del personaggio, ma ora mostreremo anche il restante 75% di lui, arricchendolo e rendendo più presente il suo lato umano.

Non sono mai stato un membro delle Forze Speciali che ha ucciso 50 persone, ma so cosa significa addolorarsi. Avrete un tipo molto duro che non è particolarmente bravo nel mostrare i suoi sentimenti e che dovrà convivere con il senso di perdita della sua famiglia. Ed è qualcosa con la quale molti possono identificarsi. Possiamo empatizzare con questo, non con le azioni che compie".

Marvel's The Punisher dovrebbe debuttare nel 2018 su Netflix. Avete già visto il nuovo video?