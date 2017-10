Marvel's The Punisher Vs The Walking Dead: battaglia via Social!

si sono "scontrati" in una piccola battaglia via Twitter che ha avuto come tema centrale il sordido passato di. Ecco cosa è successo!

Anche se nello show Marvel l'attore interpreta l'anti-eroe Frank Castle, ha anche un passato nel mondo post-apocalittico della AMC, e il suo personaggio, apparso in TWD per 19 episodi (interpretava Shane Walsh, l'amico di Rick Grimes (Andrew Lincoln) che poi si è "intrattenuto" con sua moglie Lori (Sarah Wayne Callies), non era proprio uno "stinco di santo".

E l'account Twitter di The Walking Dead non fa nulla per nascondere i "trascorsi" di Shane trollando uno dei post di The Punisher!

Il Tweet in questione vede dapprima la pubblicazione sul social del nuovo poster promozionale della serie Marvel/Netflix, The Punisher con la caption: "Leggete tra le righe #ThePunisher", a cui la serie AMC risponde con un divertente: "Sono il vero padre di Judith!" A questa caption, l'account di The Punisher ha replicato postando una gif di Castle che esprime rimorso e stress. Date un'occhiata.

La stagione numero otto di The Walking Dead arriva l'8 ottobre su AMC mentre per l'uscita di Marvel's The Punisher su Netflix dobbiamo ancora aspettare notizie ufficiali sul rilascio.