Marvel's The Runaways e Marvel's Cloak&Dagger iniziano la produzione a Febbraio

Proprio un paio di giorni fa sono stati ufficialmente ingaggiati Aubrey Joseph e Olivia Holt per interpretare Tyrone Johnson e Tandy Bowen, i protagonisti di

Oggi, My Entertainment World rivela che la produzione della serie inizierà il 13 Febbraio a New Orleans, sotto il nome "Shadows".

Lo stesso giorno, a Los Angeles, inizierà anche la produzione di Marvel's The Runaways, nome in codice "Rugrats". Non abbiamo notizie relative a quest'ultima da tempo, ma nel frattempo ScreenRant ha riportato anche le possibili descrizioni dei protagonisti:

- Ragazzo #1 (Alex Wilder):

Furbo, leader nato, in cerca di una figura paterna.

Maschio, afroamericano, si cerca un interprete tra i 16 e i 18 anni.

- Ragazzo #2 (Chase Stein):

Ribelle, ignora le regole e l'autorità, ferito nel profondo.

Maschio, si cerca un interprete tra i 16 e i 18 anni.

- Ragazza #1 (Nico Minoru):

Unicamente bella, libera ma sorvegliata.

Femmina, asiatica-americana, si cerca un'interprete tra i 16 e i 18 anni.

- Ragazza #2 (Gertrude Yorkes):

Intelligente e chiacchierona.

Femmina, si cerca un'interprete tra i 16 e i 18 anni.

- Ragazza #3 (Karolina Dean):

Di una bellezza convenzionale, con un ego smisurato.

Femmina, si cerca un'interprete tra i 15 e i 18 anni.

- Ragazza #4 (Molly Hayes):

Innocente, con gli occhi aperti e iperprotettiva.

Femmina, si cerca un'interprete tra i 8 e i 10 anni.