Marvel Studios: ABC prepara un nuovo show con una supereroina

è stato cancellato dopo solo due stagioni e lo show su Mimo,, non ha mai visto la luce del giorno, ma dopo il successo diè chiaro che ABC voglia una nuova serie televisiva con protagonista una donna.

Karim Zreik di ABC ha dichiarato che la ABC sta preparando ulteriori show "tutti al femminile", inclusa una nuova serie televisiva targata Marvel Studios con protagonista una supereroina "alla Jessica Jones". Zreik si rifiuta di fornire ulteriori dettagli; non è chiaro nemmeno su chi potrebbe essere incentrato ma le possibilità sono tantissime.

Riguardo New Warriors, che sarà una serie d'azione di genere comedy, Zreik ha spiegato: "per noi ci è voluto tanto per fare uno show Marvel di genere comico, perché doveva essere fatto nella maniera più giusta. La Marvel non realizzerebbe mai uno show stile The Office, non avrebbe senso".