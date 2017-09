Marvel Studios: Jeph Loeb promette altri serial su ABC

Dopo, la divisione televisiva della Marvel ha realizzato numerose serie televisive. Su Netflix sono approdate, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders e, a fine anno, anche

Su Hulu stanno per approdare i Runaways mentre su Freeform sia i New Warriors che Cloak & Dagger; e tutto questo non contando le produzioni realizzate in collaborazione con la Fox, ovvero Legion o il prossimo The Gifted.

Ma parlandone in un'intervista, il presidente della divisione televisiva della Casa delle Idee, Jeph Loeb, ha ammesso che ABC (il network che ha lanciato Agents of S.H.I.E.L.D.) continuerà ad essere la loro 'casa madre' per le serie tv e che ce ne sono altre in fase di sviluppo al momento: "Ovviamente continueremo a collaborare con ABC. Ci sono delle cose di cui non posso parlare. Anche se continueremo a lavorare con Fox, FX, Hulu, Freeform o Netflix, ABC continuerà a restare la nostra 'casa madre'. E' un network di proprietà Disney. Noi siamo Disney e andiamo bene l'uno con l'altra".

ABC ha ospitato anche la miniserie su Agent Carter e, a fine mese, approderà Inhumans: "Le persone pensano che realizzando serial per altri network, questo vuol dire che non siamo con la ABC. Ma la verità è che gli altri show non erano indicati per andare in onda su ABC".