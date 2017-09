Marvel Studios: al momento non è prevista nessuna serie su Miss Marvel

Continuano ad arrivare rumor su potenziali nuove serie tv su supereroine donne della Marvel, e il nome di(Kamala Khan) è uno di quelli che trapelano in rete sempre più spesso.

Ma parlando di una potenziale serie televisiva sul personaggio, il presidente della divisione televisiva della Marvel, Jeph Loeb, smentisce la voce di corridoio a That Hashtag Show: "Al momento, non c'è alcun progetto legato a quel personaggio. Ma questo non vuol dire che non potrebbe accadere in futuro".

Al momento la Marvel ha numerosi serial in fase di sviluppo: oltre alle nuove stagioni di Agents of S.H.I.E.L.D., Daredevil, Iron Fist, Luke Cage e Iron Fist, la Marvel ha in arrivo Punisher, Runaways, Cloak & Dagger e New Warriors, senza contare le co-produzioni con la Fox (The Gifted e Legion).