Marvel Studios: nessun piano per una serie Netflix dedicata ad Occhio di falco

Tra i personaggi minori dell'Universo Cinematografico Marvel Studios più amati dai fan c'è, senza ombra di dubbio, il Clint Barton a.k.a. Occhio di falco interpretato dall'attore

Dopo aver esordito in Thor e, successivamente, in The Avengers, il personaggio è stato incluso anche in Avengers: Age of Ultron, Captain America: Civil War e sarà tra i protagonisti dei prossimi due attesissimi film sugli Avengers.

Ma, nonostante questo, molti fan vorrebbero vedere il personaggio protagonista di un serial o una miniserie - possibilmente su Netflix - basata su alcune acclamate run dei fumetti. Nel corso degli anni la Marvel non ha mai confermato né smentito la possibilità, ma ora è Jeremy Renner a spiegare che una serie sul suo personaggio non è prevista al momento.

"Non è una decisione che prendo io" spiega l'attore "Non è nemmeno un'opzione che mi hanno mai proposto. Ma qualsiasi cosa che mi permetta di esplorare maggiormente Clint Barton/Occhio di falco, per me, è interessante".