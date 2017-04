Master of None: Aziz Ansari nel trailer e nei poster della seconda stagione

Netflix ha rilasciato online il primo, bellissimo trailer ufficiale della seconda e attesa stagione di, comedy brillante creata e interpretata da, in arrivo il prossimo 12 maggio.

Nei nuovi episodi, Dev (Ansari) tornerà a New York per affrontare le sfide della sua vita personale e famigliare, cercando nuove opportunità di lavoro e sviluppando interessanti o assurde relazioni anche con persone che per lui significheranno molto.



Come è possibile vedere nel trailer e nei poster in bianco e nero, nella seconda stagione di Master of None viaggeremo anche per l'Europa, tra Italia e Francia, ed è possibile scorgere nel filmato anche la nostra Alessandra Mastronardi, apparentemente amica o nuova, veloce fiamma di Dev.



Speriamo in un lavoro sublime, divertente, evocativo e tecnicamente perfetto. La prima stagione ci ha purtroppo abituati a livelli altissimi, ma siamo certi saranno ampiamente rispettati.