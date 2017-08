McMafia: le prime immagini della serie targata AMC

ha rilasciato le prime immagini della nuova serie limitata,, un nuovo thriller in otto parti che andrà in onda l'anno prossimo sulla rete via cavo.

James Norton sarà il protagonista della serie nei panni di Alex Godman, figlio inglese di esiliati russi dai trascorsi mafiosi. Faye Marsay sarà Katya, la sorella di Alex e Juliet Rylance avrà il ruolo della fidanzata britannica di Alex, Rebecca. Aleksey Serebryakov sarà Dimitri, il padre di Alex e il capo esiliato della gruppo mafioso russo, e Maria Shukshina sarà Oksana, la madre mondana di Alex.

La serie si ispira all'omonimo libro di Misha Glenny ed è stata creata da Hossein Amini e James Watkins. È co-prodotto da BBC, AMC e Cuba Pictures, in collaborazione con Twickenham Studios e distribuito a livello internazionale dalla BBC Worldwide.