Meg Ryan in tv protagonista di una nuova comedy: Pictures Paris

L'attrice Meg Ryan potrebbe tornare in tv con una serie comedy ispirata a un cortometraggio. Picture Paris potrebbe debuttare in autunno sul piccolo schermo.

Dopo Julia Roberts, Nicole Kidman e una lista lunghissima di star hollywoodiane di vecchia e nuova generazione, anche Meg Ryan sembra essere intenzionata a sbarcare in una serie tv. Per ora è tutto in forse: l'attrice dovrebbe essere la protagonista di Picture Paris, una comedy di Epix basata su un cortometraggio del 2011 diretto da Brad Hall. È Deadline ad annunciare che la serie potrebbe debuttare già il prossimo autunno dopo le riprese in Francia, Ryan e Hall avranno anche il ruolo di produttori esecutivi.

La storia del corto vedeva l'attrice Julia Louis-Dreyfus, interpretare una casalinga affetta dalla sindrome del nido vuoto, la quale sogna di andare a Parigi con il marito. La realizzazione del desiderio naturalmente non rispetterà le aspettative.