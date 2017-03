Midnight, Texas: il cast e i produttori parlano della nuova serie NBC

Basato sulla trilogia di libri di(che ha anche scritto i libri su cui è stata basata la serie di),dellaè ambientato nell’omonima cittadina del Texas, popolata da... beh, gente parecchio strana.

Manfred (Francois Arnaud) è un ragazzo appena arrivato in città, un sensitivo diretto lì da sua nonna morta. Al suo arrivo, incontra una serie di personaggi unici: Joe (Jason Lewis), a cui spuntano delle ali da dietro la schiena; Lem (Peter Mensah), un vampiro; Fiji (Parisa Fitz-Henley), una strega; il reverendo (Yul Vasquez), che si trasforma in tigre; e Olivia (Arielle Kebbel), che ha “più segreti di tutti loro messi insieme”, ma che potrebbe essere un’assassina. A completare il cast sono Bobo (Dylan Bruce), il proprietario del negozio dei pegni locale e Creek (Sarah Ramos), l’interesse amoroso di Manfred. Olivia, Bobo, e Creek sono esseri umani.

I produttori esecutivi Monica Owusu-Breen e David Janollari si sono entrambi innamorati dei libri di Midnight, Texas quando li hanno letti, ma hanno colpito soprattutto Owusu-Breen. Due anni fa, la madre, la suocera e il suo cane sono tutti morti nello stesso mese. “Ho voluto sviluppare qualcosa per liberare la mente.” Dopo due capitoli del primo libro, ha chiamato il suo agente: "Dovevo. Mia madre ha vissuto in una piccola città in mezzo al nulla. Mia suocera era una sensitiva che si è trasferito in una piccola città, quindi mi sentivo come se mi stessero guardando. Sarebbe strano per me non sviluppare questa serie.” Owusu-Breen ama queste serie ambientate in piccole città, in cui i vicini si conoscono tutti. “Si tratta di persone che sono disposte ad accettare le rispettive differenze, pur essendo così diversi. Sono tutti uniti per proteggere Midnight, e c'è un messaggio di speranza in questo.”

Con così tanti mostri, la serie farà un largo uso della CGI, come per le ali di Joe o la tigre mannara. Ma si farà anche largo uso di trucco e protesi. Inoltre, “Credo che vedrete anche alcune scene piccanti”, promette Lewis. Owusu-Breen è rimasta sorpresa dal fatto che la rete non abbia richiesto alcun taglio.

Midnight, Texas esordirà il 25 luglio alle 22.00 sulla NBC.