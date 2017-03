Mindhunter: debutta online il primo teaser trailer della nuova serie Netflix

Visto il successo di, è naturale cheabbiano cercato di collaborare di nuovo. Nel 2017, la collaborazione porterà alla vita, una serie di 10 episodi basati sulle esperienze reali dell'agente dell'FBI che ha ispirato il personaggio dide

Il primo teaser di Mindhunter è arrivato e promette esattamente quello che ci si aspetta dall'uomo che ha diretto Seven, Zodiac e The Girl With the Dragon Tattoo.

Il teaser ci offre scorci veloci degli attori protagonisti, Jonathan Groff, Holt McCallany e Anna Torv (che sostituisce la stella originale Charlize Theron), mentre frammenti di dialogo ci presentano la storia della serie incentrata su un'unità d'elite dell'FBI, impegnata a rintracciare serial killer e stupratori. Le immagini dello show sono alternate a schizzi di sangue che impregnano lentamente uno sfondo bianco, fino a creare un test di Rorschach con quello che sembra un volto che urla nel centro dello schermo.

La trama di Mindhunter è un resoconto romanzato delle attività di John E. Douglas, l'uomo che ha scritto il libro non-fiction su cui si basa lo spettacolo. Douglas è stato uno dei profiler dell'FBI che nel corso degli anni ha avuto la possibilità di intervistare molti serial killer noti, tra cui Ted Bundy, John Wayne Gacy e Dennis Rader.

La prima stagione della nuova serie Netflix farà il suo debutto sul servizio di streaming nel corso del mese di ottobre 2017.