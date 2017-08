Mindhunter: trailer ufficiale (anche in italiano) per la serie di David Fincher

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale - anche nella sua versione doppiata in italiano - di, la serie frutto della nuova collaborazione trae il colosso dello streaming americano.

La trama di Mindhunter è un resoconto romanzato delle attività di John E. Douglas, l'uomo che ha scritto il libro non-fiction su cui si basa lo show. Douglas è stato uno dei profiler dell'FBI che nel corso degli anni ha avuto. La sinossi ufficiale recita: Come possiamo anticipare i pazzi se non sappiamo come ragionano? Due agenti dell'FBI (Jonathan Groff e Holt McCallany) s'imbarcano in una rivoluzionaria odissea investigativa per rispondere a questa domanda.

Tutti e 10 gli episodi della prima stagione verranno diffusi sulla piattaforma digitale il 13 ottobre 2017. Nel cast troviamo Jonathan Groff, Anna Torv (star di Fringe) e Holt McCallany. Oltre a Fincher, tra i registi coinvolti nella serie – già rinnovata per una seconda stagione – ci saranno Asif Kapadia e Tobias Lindholm.