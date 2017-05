Modern Family: rinnovata per una nona e decima stagione

, la serie, non va da nessuna parte. Il network continua la sua avventura con la serie cinque volte vincitrice di unper almeno altre due stagioni.

Dopo mesi di scrupolose trattative tra la 20th Century Fox TV e la rete Alphabet, si è arrivati alla finalizzazione di un nuovo contratto che prevede un rinnovo per 44 episodi totali, 22 a stagione.

Fonti affermano che sei degli attori presenti nella serie hanno ricevuto un aumento di stipendio per rimanere nella comedy - Sofia Vergara (Gloria), Julie Bowen (Claire), Ty Burrell (Phil), Eric Stonestreet (Cameron), Jessie Tyler Ferguson (Mitchell) e Ed O'Neill (Jay) - così come i membri più giovani del cast - Rico Rodriguez (Manny), Nolan Gould (Luke), Sarah Hyland (Haley) e Ariel Winter (Alex).

In un comunicato il presidente di ABC Entertainment, Channing Dungey, ha dichiarato: "Modern Family è stata il fulcro del nostro marchio comedy per otto stagioni e siamo entusiasti di averlo nella nostra programmazione per altri due anni." Ha aggiunto l'executive producer, Steve Levitan: "Siamo incredibilmente felici di trascorrere altro tempo con questi personaggi, questi attori straordinari, i nostri autori di grande talento e il nostro fantastico staff - sono tutti come una famiglia per noi."

Con la conferma delle due nuove stagioni, Modern Family raggiungerà la cifra di almeno 232 episodi.