Mom 4: ecco il primo scatto di Chris Pratt come guest star!

Tra poco meno di un mese assisteremo ad una vera e propria riunione di famiglia in uno degli episodi della quarta stagione di. Il celebre attore, infatti, che presto vedremo infarà un'apparizione in veste di guest star nello show, accanto alla moglie e protagonista della serie

Nella puntata di Mom che verrà trasmessa il 19 gennaio e che porterà il titolo di Parks and Recreation, la star Chris Pratt sarà protagonista insieme a sua moglie Anna Faris e qui sotto potete dare un primo sguardo all'evento con la foto da poco diffusa.

Nell'episodio, Pratt impersonerà Nick, un affascinante istruttore di equitazione che Christy (Faris) decide di conquistare - nonostante il fatto che sia il nipote di Marjorie (Mimi Kennedy), che lo ha dichiarato off-limits.

Questa non è la prima volta che la Faris e Pratt lavorano insieme. Dopo essersi sposati nel 2009, la coppia è apparsa in What's Your number?, Take Me Home Tonight nel 2011 e Movie 43 nel 2013. Questa, però, è la prima volta che Pratt appare nella sitcom della moglie dal suo debutto nel 2013.

Mom va attualmente in onda negli Stati Uniti il giovedì alle 9 pm sulla CBS.