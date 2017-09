Monster: Starz ha acquisito i diritti della serie thriller Norvegese

Il thriller norvergese,, grazie all'acquisizione da parte di, arriverà negli USA! Creato dallo scrittoree diretta dalla regista, lo show è un prodotto. La serie, composta da sette episodi, ha appena vinto il premio europeo di scrittura del 2017 per lo script più innovativo dell'anno.

La trama, ambientata in un paesaggio scuro e remoto della Norvegia settentrionale, inizia con un brutale omicidio il quale porta alla luce una fossa comune che collega ad esso vecchi casi di persone scomparse. Il caso viene affidato alla poliziotta locale Hedda insieme all'investigatore speciale Joel Dreyer, il quale proviene da una città del sud della nazione. I loro differenti ambiti di provenienza, personalità e metodi li contraddistinguono immediatamente. Ma quando l'inchiesta comincia ad essere fuori controllo, entrambi ricorreranno a mosse discutibili per rimanere sul caso e proteggere i loro segreti.

La serie Monster arriverà in Scandinavia il mese prossimo e NRK ne conserva i diritti nel territorio, mentre DRG possiede i diritti per quanto riguarda la trasmissione della serie nel resto del mondo. Jørgen Johansson (The Bridge, The Killing) è il direttore della fotografia della serie e Lasse Greke Alsos di NRK è il produttore esecutivo.