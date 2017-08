Mr. Robot 3: diffusi il trailer e i nuovi character poster della stagione

Come tutti i fan della serie sicuramente sanno bene, ormai manca poco più di un mese alla premiere della prossima e terza stagione della serie, che tornerà con i nuovi episodi su. Per l'occasione, la rete ha diffuso online un nuovo trailer e nuovi character poster del terzo capitolo della serie che trovate dopo il salto.

Come potete vedere, questo nuovo materiale promozionale della serie sembra suggerire che presto le cose inizieranno a peggiorare, e non solo per il personaggio di Elliot.

Da questo terzo capitolo della serie potrebbero dipendere le sorti dello spettacolo. Dopo una prima stagione sensazionale, che ha visto Rami Malek guadagnarsi un Emmy Award per la sua performance nei panni di Elliot, la seconda stagione è stata ampiamente percepita come una caduta di livello rispetto al debutto dell'anno precedente. A quanto pare, la maggior parte degli spettatori non ha gradito i colpi di scena presenti nel secondo capitolo dello show, in quanto non sembravano essere allo stesso livello di quelli del primo. In ogni caso, il creatore della serie Sam Esmail dirigerà ancora una volta ogni episodio della stagione 3 e questo nuovo trailer e le immagini ci suggeriscono che continuerà con il suo freddo e inquietante esame di un mondo alienato e desensibilizzato dall'era di internet e dall'accanimento delle più grandi multinazionali senza scrupoli.

La prossima e terza stagione di Mr. Robot arriverà su USA Network nella serata di mercoledì 11 ottobre.