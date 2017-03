Mr. Robot 3: rivelata la data della première! Bobby Cannavale nel cast

Dopo un paio di mesi dalla fine della seconda, entusiasmante stagione di, ecco che in queste ultime oreha finalmente svelato la data della première della terza e attesissima terza stagione.

Con un'inizio produzione fissato per il prossimo mese in quel di New York, lo show firmato da Sam Esmail tornerà ufficialmente sul piccolo schermo a partire da ottobre 2017, con 10 nuovi ed elettrizzanti episodi. Contemporaneamente, il canale ha anche annunciato l'entrate nel cast di due importanti nomi del grande e piccolo schermo: Bobby Cannavale (Boardwalk Empire) e BD Wong (Doctor Strange).



Il Presidente Entertainment di NBCUniversal, Chris McCumber, ha dichiarato al riguardo: «Sam Esmail è un vero visionario che continua a lavorare a una serie che affronta con coraggio questioni puntuali, rifacendosi alla maggiori problematiche attuali del paese». In aggiunta, anche il Direttore dei Contenuti NBCUniversal, Jeff Wichtel, ha spiegato: «L'aggiunta di Cannavale e Wong al nostro cast rende uno dei migliori parterre di attori di sempre ancora più forte».



Vincitrice di due Emmy Awards e due Golden Globes, Mr. Robot vede protagonisti Rami Malek, Christian Slater, Portia Doubleday, Carly Chaikin, Martin Wallström, Grace Gummer e Michael Cristofer